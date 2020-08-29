Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса превысило 41 тысячу и составило 41160, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Дневной прирост за субботу составил 337 (днем ранее — 376).

В течение дня сообщено о смерти в Ташкенте 6 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших, согласно статистике Минздрава, достигло. 309.

Число выздоровевших увеличилось за день на 412 и составило 38359, или 93%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 2492 пациента, состояние 276 из них тяжелое, 138 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.