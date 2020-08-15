Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа высказался на тему общественно-политической ситуации в стране, сообщило ИА БелТА.

«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит… И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства», — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что ему нужно связаться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку «это уже угроза не только Беларуси». Президент добавил, что защита Беларуси — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства».

«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — подчеркнул он, добавив, что «эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет».





Накануне в Минске протестные акции возобновились с самого утра, пишет TUT.by. На улицы городов снова вышли женщины с цветами, а работники предприятий по всей стране устраивали акции на своих территориях, среди них — Минский автозавод (МАЗ), Минский тракторный завод (МТЗ), «Белшина», «Нафтан», Белорусский металлургический завод (БМЗ), метрополитен и многие другие.

На многих предприятиях требуют признать выборы недействительными, провести новые честные, выступают против насилия силовиков по отношению к гражданам.

Одной из наиболее массовых стала акция Минского тракторного завода (МТЗ). Бастующие работники вышли в центр Минска и заняли проезжую часть. Их плакаты «Нас не 20, а 16000» стали ответом на слова Александра Лукашенко, сказанные им в тот же день: «Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу».





К вечеру акции рабочих и молодежи, а также медработников, учителей и работников культуры объединились на минской Площади Независимости. Для охраны Дома правительства перед ним появились силовики, которые выстроились в цепь и поставили щиты на землю. Сочтя это выражением мирного настроя, девушки стали дарить им цветы и обнимать бойцов.





В пятницу Центризбирком огласил окончательные итоги выборов: за Александра Лукашенко — 80,1%, за Светлану Тихановскую — 10,1%, против всех — 4,59%.

Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в соседней Литве, выступила с очередным видеообращением. В нем она заявила, что инициирует создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Она также сказала, что власть должна показать готовность к диалогу с народом — отпустить всех задержанных, убрать с улиц городов ОМОН и войска, возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал приказы избивать и стрелять в людей.

Вопрос насилия во время протестов вчера также прокомментировал Александр Лукашенко. «Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — сказал он, обращаясь к министру внутренних дел. Однако в большей степени сочувствие президента касалось пострадавших силовиков — всего их более 100.

Президент также призвал «не высовываться» сейчас на улицы. «Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

Портал TUT.by накануне опубликовал истории людей, которые участвовали в протестных акциях и оказались после них в больнице.