Андижанское областное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана выявило хищение бюджетных средств в размере 239,1 млн сумов, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Доследственная проверка показала, что в областном управлении жилищно-коммунального обслуживания выплачивались зарплата и необоснованные премии и надбавки неработающим сотрудникам. В отношении должностных лиц управления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Кроме того, Сариасийский районный отдел департамента (Сурхандарьинская область) выявил, что бухгалтер районного отдела народного образования Х. К. оформил пластиковые карты на бывших сотрудников школы №27 М. К, Н. Т. и О. Э., а также на Ш. К., который в школе не работал, и в 2016—2020 годах перечислил на карты в общей сложности 355,3 млн сумов.

В отношении бухгалтера также возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 УК, ведется следствие.