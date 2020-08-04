Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue предлагает выгодно инвестировать в премиальные апартаменты. На второй линии доступны четыре малогабаритные квартиры площадью 60,29 кв. м.





С квартир, расположенных в шестиэтажном доме блока С на четвертом и пятом этажах, будет доступен панорамный вид на внутренний двор резиденции.

Вид на двор из апартаментов 60,29 кв. м

При покупке апартаментов в шестиэтажном доме в подарок предоставляются:

разработка индивидуального дизайн-проекта;

возведение перегородок по дизайн-проекту;

предчистовая отделка, в которую входят: стяжка; шпатлевка; потолки из гипсокартона.



При полной оплате апартаментов покупатели получают скидку 16%. Оформить кадастр и начать ремонт можно будет в конце 2020 года.





Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

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