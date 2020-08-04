Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue предлагает выгодно инвестировать в премиальные апартаменты. На второй линии доступны четыре малогабаритные квартиры площадью 60,29 кв. м.
С квартир, расположенных в шестиэтажном доме блока С на четвертом и пятом этажах, будет доступен панорамный вид на внутренний двор резиденции.
При покупке апартаментов в шестиэтажном доме в подарок предоставляются:
- разработка индивидуального дизайн-проекта;
- возведение перегородок по дизайн-проекту;
- предчистовая отделка, в которую входят:
- стяжка;
- шпатлевка;
- потолки из гипсокартона.
При полной оплате апартаментов покупатели получают скидку 16%. Оформить кадастр и начать ремонт можно будет в конце 2020 года.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
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