При попытке продать трехмесячного ребенка за 5000 долларов в Ташкенте задержаны 21-летняя Н. Ф. и ее сожитель — 24-летний А. З., сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел столицы.

По данным управления, в ГУВД с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что Н. Ф. продает своего ребенка за 5000 долларов. Сотрудники ГУВД совместно с работниками органов прокуратуры разработали и провели оперативные мероприятия. Н. Ф. и А. З. были задержаны с поличным при получении денег за младенца.

Собранные материалы переданы в органы прокуратуры Юнусабадского района, отмечается в сообщении.