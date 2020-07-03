Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец. На его место пришел Жан Кастекс.





Эдуар Филипп. Benoit Granier / Matignon / gouvernement.fr.

Как отмечает «Коммерсантъ», уход Филиппа предсказывался давно, но стал реальным после недавних муниципальных выборов. Политик победил в Гавре, получив во втором туре 58% голосов. После этого ему предстояло выбрать, проведет ли он еще два года с президентом Эммануэлем Макроном или же шесть лет в мэрии Гавра. Согласно французской Конституции, Филипп мог предложить кандидата на работу мэром, а сам продолжить работу главой правительства.

По данным Politico, Макрон намеревался заменить Филиппа на посту премьера, однако его победа в Гавре осложнила ситуацию. Согласно июньскому опросу Ifop, 43% французов выступают за продолжение работы Филиппа во главе правительства, 33% являются сторонниками его отставки, указывает издание.

О необходимости смены правительства Макрон говорил в июне. Как пишет Le Monde, в числе приоритетов государственной стратегии, которой должен был заняться новый Кабинет Министров, — здравоохранение, поддержка пожилых и молодежи.

Жан Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему поручили руководить процессом по выходу Франции из режима карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Его считают правым политиком, припоминая ему работу в президентской администрации Николя Саркози. Он также возглавлял Национальное спортивное агентство и некоторое время занимался подготовкой Олимпийских игр, которые должны пройти во Франции в 2024 году.

«В его лице явно проявилось желание президента Макрона иметь на посту премьер-министра исполнителя, а ни в коем случае не соперника. Последние два года перед президентскими выборами Эмманюэль Макрон должен блистать в одиночестве», — отмечает «Ъ».

РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV отметили, что генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении Эдуара Филиппа и экс-министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен.

«После пандемии COVID-19 во Франции было подано 90 жалоб на премьер-министра и нескольких других министров предыдущего правительства», — сообщает телеканал.

Из этих 90 жалоб девять были переданы генеральному прокурору — по ним будет начато судебное расследование.

Как сообщается, жалобы были переданы в связи с действиями властей в рамках борьбы с пандемией.