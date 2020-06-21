Более 40% из почти 3000 дел, связанных с решениями хокимов и рассмотренных судами в 2019 году, были признаны незаконными, сообщила председатель Сената Танзила Нарбаева на его пятом пленарном заседании в пятницу.

«Почти в половине случаев из 3000 рассмотренных судами дел, то есть в 1255 случаях (42%), решения хокимов признаны незаконными. Ответственные руководители, работающие в различных структурах хокимиятов, подготовили незаконные решения и дали на подпись хокимам… К большому сожалению, в результате этого страдает население, тратит столько времени, столько нервов, столько средств», — заявила глава верхней палаты парламента.

Глава Сената рекомендовала, в первую очередь, усилить правовую пропаганду среди исполнителей и повысить правовую грамотность государственных служащих, работающих в хокимиятах.

«Это работа не только Министерства юстиции. Минюст должен определить направления, работы, которые необходимо провести, их основу. Это вопрос, над которым должны думать все министерства. Каждый министр и хоким должен думать над повышением правовой культуры в своей системе», — сказала она.

Танзила Нарбаева напомнила, что постановлением Кабинета Министров Узбекистана были разработаны индикаторы мониторинга и оценки мероприятий по повышению правовой культуры, однако до сих пор не дана оценка ни одному министерству в этом направлении.