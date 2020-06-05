Теперь приобрести комфортную недвижимость в современном жилом комплексе в Yunusobod Business City можно со скидкой до 25%. Также покупателей ждет выгодное предложение рассрочки до 18 месяцев.





В ЖК Manzara Residence квартиры реализуются с площадью от 45 до 127 кв. м и готовым качественным ремонтом. На территории комплекса расположены девятиэтажные жилые дома с 756 квартирами, из окон которых открываются живописные виды на природу.





Закрытая охраняемая территория, бесплатный паркинг, облагороженные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также коммерческие помещения, где в скором времени откроются рестораны, кофейни, кондитерские, магазины, аптеки — все это располагается на территории жилого комплекса Manzara Residence.





Также у покупателей есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.





Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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