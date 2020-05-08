Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в апреле продолжили свое снижение на протяжении третьего месяца подряд вследствие существенного сокращения спроса на многие сырьевые товары, вызванного экономическими и логистическими последствиями пандемии COVID-19, говорится на сайте ФАО.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются международные цены на наиболее популярные продовольственные сырьевые товары, в апреле составило 165,5 пункта, что почти на 3,4% ниже, чем в предыдущем месяце, и почти на 10% ниже по сравнению с январем.

Индекс цен на сахар ФАО достиг рекордно низкого показателя за 13 лет, снизившись на 14,6% с марта, когда было отмечено еще большее месячное снижение. Обвал международных цен на нефть привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола, в результате чего производство было переориентировано на выпуск сахара и тем самым вызвало расширение экспортных возможностей. Меры по ограничению передвижения в ряде стран способствовали дополнительному понижающему давлению на спрос.

Индекс цен на растительные масла ФАО сократился в апреле на 5,2%, и это снижение обусловлено снижением цен на пальмовое, соевое и репсовое масла. Определенную роль сыграло снижение спроса на биотопливо, а также уменьшение спроса со стороны пищевого сектора вместе с более высокими, чем ожидалось, объемами производства пальмового масла в Малайзии и переработки сои в США.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО упало на 3,6%: падение цен на сливочное масло и сухое молоко достигло двухзначных величин на фоне роста экспортных возможностей, накопления товарных запасов, слабого спроса на импортную продукцию и снижения в северном полушарии продаж в ресторанах.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 2,7%. Частичного восстановления спроса на импорт в Китае оказалось недостаточным, чтобы уравновесить сокращение импорта в остальных регионах, при этом крупнейшие страны-производители испытывали затруднения из-за узких мест в логистике и резкого падения спроса в секторе пищевых услуг вследствие мер самоизоляции.

«Пандемия ударяет одновременно и по спросу, и по предложению на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов и уменьшение доходов домохозяйств ведут к снижению потребления, а нехватка рабочей силы в переработке сказывается на системах производства по принципу „точно в срок“ в основных странах-производителях продукции животноводства», — отметил старший экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился незначительно ввиду того, что международные цены на пшеницу и рис значительно выросли, а цены на кукурузу — резко упали.

Международные цены на рис с марта выросли на 7,21% главным образом в связи с временными и вскоре отмененными ограничениями Вьетнамом экспорта, тогда как цены на пшеницу выросли на 2,5% на фоне сведений о быстром исчерпании квоты на экспорт Россией. Однако цены на фуражное зерно, включая кукурузу, упали на 10%, что было вызвано снижением спроса на его использование как животного корма и в производстве биотоплива.