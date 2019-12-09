При пожаре на Пякяхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (Россия) погибли трое граждан Узбекистана, еще один получил ожоги и госпитализирован, сообщило Министерство иностранных дел, ссылаясь на генконсульство страны в Екатеринбурге.

Пожар произошел 8 декабря в жилом вагончике на территории месторождения, сигнал о возгорании поступил в 5:30 по местному времени, сообщили в Главном управлении МЧС России по ЯНАО. Огонь полностью уничтожил помещение площадью 20 кв. м.

МЧС Узбекистана уточнило, что погибшие и пострадавшие работали в организации «Строй Проект Сервис». Причина пожара пока неизвестна. Сейчас проводятся организационные мероприятие по возвращению тел погибших на родину.

Список погибших:

1. Эргашев Абдумалик Яхшиликович (1972 г. р.)

2. Алиқулов Сафарали Суюн угли (1998 г. р.)

3. Джумоев Эргаш Биноевич (1983 г. р.)

Список пострадавших:

1. Оманов Толибжон Бутаевич (1966 г. р.)