Ежегодно порядка 25 миллионов гектаров культивируемых земель в Центральной Азии и на Кавказе подвергаются риску нашествия саранчи, это самая серьезная угроза для сельского хозяйства региона. В связи с изменением климата и частыми засухами этот вредитель становится еще опаснее, поскольку обладает высокой способностью к воспроизведению, формированию групп и миграции на расстояния до 100 км в день.

13−15 ноября эксперты по защите растений из 10 стран (Афганистана, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) обсудили в Ташкенте борьбу с саранчой в регионе. Ежегодный семинар был организован в рамках Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии" Продовольственной и сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО), запущенной в 2011 году.

Как сообщается в пресс-релизе ФАО, специалисты обсудили реализацию национальных кампаний по борьбе с саранчой в 2019 году и подготовку кампаний на 2020 год. Среди реализованных мероприятий — тренинги, поставка оборудования, внедрение систем мониторинга и анализа для раннего предупреждения и прогнозирования нашествий саранчи, а также снижения риска.

В Центральной Азии и на Кавказе границы проходят через традиционные места обитания и размножения саранчовых. Из-за особенности постоянно мигрировать три наиболее распространенных вида саранчи в регионе — итальянский прус, мароккская и азиатская перелётная саранча — часто пересекают политические границы стран во время передвижений.

«Управление саранчовыми основано на стратегии превентивного контроля», — сообщил специалист ФАО по сельскому хозяйству и управлению саранчовыми Александр Лачининский. Раннее предупреждение и реагирование можно обеспечить за счет надлежащего мониторинга популяций саранчи в важные периоды ее роста, что также снижает вероятность возникновения и интенсивность вспышек саранчи, отметил он.

С 2011 года в регионе было реализовано четыре региональных и три национальных проекта, направленных на сокращение частоты и интенсивности вспышек саранчи.