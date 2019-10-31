Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО) преобразуется в Центр развития гражданского общества. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 30 октября.

В задачи центра включены изучение состояния диалога властей с народом, системный анализ открытости деятельности государственных органов, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области развития гражданского общества, анализ нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в этой сфере и другие.

Центр будет также осуществлять организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте.

Постановлением установлено, что проекты всех нормативно-правовых актов, затрагивающие права и законные интересы институтов гражданского общества, в обязательном порядке согласовываются с центром.

Результаты изучений и анализов по развитию гражданского общества, проведенных центром, подлежат регулярному обсуждению на заседаниях Кабинета Министров и его президиума, по итогам которых должны приниматься «соответствующие меры».

Палатам Олий Мажлиса рекомендовано внедрить практику рассмотрения на заседаниях парламента и его комитетов (комиссий) результатов изучений и анализов по развитию гражданского общества, проведенных центром.

Центр ежегодно вносит доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Узбекистане на рассмотрение Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте, который, в свою очередь, информирует главу государства.

Центр должен в трехмесячный срок разработать индикаторы оценки развития гражданского общества, уровня взаимодействия его институтов с государственными органами и организациями, а также их вклада в социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны, в том числе в рамках реализации Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.