Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало ежегодный рейтинг лучших мест для путешествий Best in Travel в 2020 году. Рейтинг разбит на четыре категории — 10 стран, 10 городов, 10 регионов и 10 самых выгодных предложений.

В категории стран первое место заняло Королевство Бутан — единственная в мире страна с отрицательным показателем выбросов углерода. В топ-10 также вошли Англия, Северная Македония, Аруба, Эсватини (ранее — Свазиленд), Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

В категории городов лидирует австрийский Зальцбург — в следующем году известному Зальцбургскому музыкальному фестивалю исполняется 100 лет. К этому событию в городе пройдут концерты классической музыки, оперные представления, выставки, чтения и многое другое. В десятку городов также вошли Вашингтон (округ Колумбия, США), Каир (Египет), Голуэй (Ирландия), Бонн (Германия), Ла-Пас (Боливия), Кочин (Кочи, Индия), Ванкувер (Канада), Дубай (ОАЭ) и Денвер (США).

В категории регионов первое место занимает часть Великого шелкового пути, которая проходит через Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

«Этот регион, когда-то обогатившийся за счет мировой торговли и путешественников, опять оказался в центре мирового внимания. Древние города, шумные базары и дикие ландшафты Центральной Азии привлекают все больше посетителей, ищущих приключений на одном из самых легендарных в истории маршрутов путешествий», — отмечает Lonely Planet.

Издательство обращает внимание, что во всех трех странах региона теперь есть либо безвизовый режим, либо доступны электронные визы для большинства граждан мира: «Огромные инвестиции в транспорт и инфраструктуру делают путешествие по современному Шелковому пути более доступным, чем когда-либо прежде».

«Откройте вновь для себя потерянную красоту Шелкового пути в Узбекистане. Покрытый мозаикой Регистан когда-то был средневековым центром и площадью торговли — перекресток в центре древнего Шелкового пути», — говорится в описании.

В десятке самых выгодных с точки зрения бюджета направлений на первом места расположилась индонезийская провинция Восточная Нуса-Тенгара. В списке также столица Венгрии Будапешт, индийский штат Мадхья-Прадеш, город Буффало (штат Нью-Йорк, США), Азербайджан, Сербия, Тунис, Капский винодельческий регион (Южная Африка), Афины (Греция) и Занзибар (Танзания).