Данил Юлдашев, 20-летний боксер родом из Узбекистана, который в августе спас людей из разбившегося автобуса в Перми, решил вернуться на родину. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений.

Как писала «Комсомольская правда», молодой человек первым оказался на месте аварии после того, как рейсовый автобус из-за неисправности занесло и он врезался в стену магазина. В аварии погиб 1 пассажир, 32 человека получили травмы. Данил Юлдашев в течение двух часов выносил пострадавших из автобуса и оказывал им первую помощь.

Молодому человеку в качестве награды было предложено гражданство России, поскольку ранее в беседе с «Комсомольской правдой» он сообщал, что хотел бы его получить.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило Данилу Юлдашеву присоединиться к своей команде, и спортсмен принял решение вернуться на родину, отказавшись от гражданства России.

Сейчас юноша знакомится с работой Минтруда, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства. Предполагается, что в будущем он будет работать в Агентстве внешней трудовой миграции Минтруда.

Данил Юлдашев родился в Узбекистане, в Россию уехал семь лет назад. В Перми он окончил школу и техникум отраслевых технологий, занялся боксом и работал охранником в клубе. На родине по-прежнему живут его родные.