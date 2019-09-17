Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов подписал профессиональный контракт со спортивной организацией UFC, проводящей бойцовские турниры. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagam.

«Сегодня я подписал контракт с сильнейшей организацией мира UFC. Хотел бы поблагодарить свою команду, братьев за проделанную работу. Вместе мы творим историю. Я первый узбек в UFC. Большое всем вам спасибо за вашу поддержку, за вашу веру в меня. Вместе мы идем за очередной победой», — написал он в своем Instagram.

UFC — организация по проведению турниров по смешанным единоборствам (или ММА, что является аббревиатурой от английского Mixed Martial Arts), основанная в 1993 году. UFC произвела революцию в мире единоборств. На сегодняшний день это мировой премиальный спортивный бренд , компания по производству медиа-контента и один из самых успешных игроков на рынке платных трансляций Pay-Per-View.

Сообщается, что Махмуд Мурадов (22−6−0) выступит на турнире в Копенгагене 28 сентября. Он заменит травмированного Петера Соботта и выступит против Алессио Ди Кирико (12−3−0).

Узбекистанец является членом команды американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего. В настоящее время у спортсмена серия из 11 побед после последнего поражения в 2016 году. 15 из 22 побед Махмуда Мурада завершались нокаутом, еще 3 — сдачей соперника. Ранее он выступал в европейских лигах Oktagon и XFN.

В августе Флойд Мейвезер назвал узбекистанца «лучшим бойцом MMA в мире!».