Группа экспертов заявила о выходе из состава экспертного совета Buyuk Kelajak («Великое будущее») из-за «внутриорганизационных причин». Заявление об этом опубликовано в Facebook.
«При объявлении о создании INGO (международная негосударственная некоммерческая организация — ред.) Buyuk Kelajak мы были рады поддержать эту инициативу и внести свой вклад в осуществление реформ в Узбекистане. Все мы активно были вовлечены в различные созидательные проекты, в формирование и разработку концепции развития Узбекистана до 2035 года, включая соответствующую дорожную карту. Мы участвовали в двух форумах МННО и многих других профессиональных мероприятиях и встречах, лично и онлайн», — отмечается в заявлении.
«К большому сожалению, — пишут авторы, — по некоторым внутриорганизационным причинам мы решили продолжить вносить свою лепту в развитие страны вне рамок организации».
Заявление подписано 10 экспертами:
- Бехзод Хошимов;
- Дилмурод Юсупов;
- Зайнаб Мухаммад-Дост;
- Кахрамон Носиров;
- Нодир Нуритдинов;
- Бахром Раджабов;
- Тоштемир Хайдаров;
- Умид Абидхаджаев;
- Хасан Реджабоев;
- Шукуржон Назаров.
Экспертный совет Buyuk Kelajak, включающий узбекистанцев, проживающих за рубежом, был создан в апреле 2018 года с целью содействия реформам в Узбекистане в политической, экономической и социальных сферах. Весной совет представил проект концепции Стратегии долгосрочного развития Узбекистана до 2035 года.
Nikolay Sergeev
закономерно, что и следовало ожидать.
ребята получившие “западную“ школу и опыт искренне захотели помочь своим опытом и знаниями развитию родной страны.
искренне поверили в объявленные преобразования..
И тут — бац! — столкнулись с железобетонной глыбой родной бюрократии и РЕАЛЬНЫМ положением дел в как бы реформировании.
А оно такое — много слов, и ничего по существу.
Местами даже в еще большее болото влезаем.. и ву а ля..