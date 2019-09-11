Группа экспертов заявила о выходе из состава экспертного совета Buyuk Kelajak («Великое будущее») из-за «внутриорганизационных причин». Заявление об этом опубликовано в Facebook.

«При объявлении о создании INGO (международная негосударственная некоммерческая организация — ред.) Buyuk Kelajak мы были рады поддержать эту инициативу и внести свой вклад в осуществление реформ в Узбекистане. Все мы активно были вовлечены в различные созидательные проекты, в формирование и разработку концепции развития Узбекистана до 2035 года, включая соответствующую дорожную карту. Мы участвовали в двух форумах МННО и многих других профессиональных мероприятиях и встречах, лично и онлайн», — отмечается в заявлении.

«К большому сожалению, — пишут авторы, — по некоторым внутриорганизационным причинам мы решили продолжить вносить свою лепту в развитие страны вне рамок организации».

Заявление подписано 10 экспертами:

Бехзод Хошимов;

Дилмурод Юсупов;

Зайнаб Мухаммад-Дост;

Кахрамон Носиров;

Нодир Нуритдинов;

Бахром Раджабов;

Тоштемир Хайдаров;

Умид Абидхаджаев;

Хасан Реджабоев;

Шукуржон Назаров.

Экспертный совет Buyuk Kelajak, включающий узбекистанцев, проживающих за рубежом, был создан в апреле 2018 года с целью содействия реформам в Узбекистане в политической, экономической и социальных сферах. Весной совет представил проект концепции Стратегии долгосрочного развития Узбекистана до 2035 года.