Вестминстерская международная школа в Ташкенте (ВМШТ) приглашает узбекистанцев и иностранных граждан получить образование на английском языке по британской программе. ВМШТ создается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 июня 2019 года. В соответствии с постановлением правительства учебно-методическое содействие школе будет оказываться Международным вестминстерским университетом в Ташкенте и другими ведущими учебными заведениями за рубежом. Обучение будет проходить на английском языке по программе, разработанной ведущими зарубежными образовательными организациями.





Выпускникам ВМШТ, наряду с документом об образовании установленного государственного образца (свидетельство, аттестат), будет выдаваться диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement, International Advanced Levels). Этот документ позволит поступить в ведущие зарубежные вузы.





Впечатляющий современный кампус школы откроет свои двери для студентов 16 сентября. Школа предлагает полный спектр дошкольных и начальных классов детям в возрасте от 2 до 11 лет с использованием адаптированной британской учебной программы, а также национальной программы Узбекистана.

Преподаватели из Великобритании, США, Канады и других стран будут работать вместе с высококвалифицированными узбекскими преподавателями и воспитателями. Это обеспечит ученикам образовательный опыт мирового уровня с основным вниманием к инновациям и современным педагогическим технологиям в школе.

Подробную информацию о ВМШТ можно получить по телефону: (+998) 71−210−22−22

Сайт: wist.uz

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