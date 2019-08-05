Около 15 студентов Ташкентского государственного аграрного университета получили практические знания в сфере устойчивого управления земельными ресурсами в ходе летней школы, организованной вузом совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН.

На курсе, прошедшем в конце июля в Бостанлыкском районе Ташкентской области, студенты бакалавриата и магистратуры вуза, включая его Андижанский, Термезский и Нукусский филиалы, а также докторанты ознакомились с технологиями и навыками, необходимыми для решения проблем сохранения природных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности, с которыми сталкиваются страны мира.

Как сообщила доцент кафедры агрохимии и почвоведения Аграрного университета Дилрабо Кодирова, преподаватели вуза и специалисты ФАО провели презентации по современным подходам, инновационным методам и ресурсосберегающим технологиям в сельском хозяйстве. Среди них — инструмент моделирования роста культур AquaCrop, позволяющий оценить влияние окружающей среды и управления земельными ресурсами на урожай, программа Ex-Ante для оценки выбросов углекислого газа, геоинформационные технологии и другие.





«Важность проведенной школы в том, что студенты получили представление о направлениях и технологиях в сельском хозяйстве, находящихся за рамками университетской программы. Это должно побудить их искать дополнительные знания и помочь выбрать перспективное направление для будущей работы. Кроме того, студенты получили полезные советы по достижению цели, преодолению возникающих трудностей», — отметил сотрудник ФАО в Узбекистане Азиз Нурбеков.

Студентам была представлена всемирная сеть WOCAT (Всемирный обзор ресурсосберегающих методов и технологий), включающая в свою базу данных наилучшие практики в области почво- и водосбережения и ставящая целью предотвратить и уменьшить деградацию земель.

Это вторая летняя школа, организованная представительством ФАО в Узбекистане. Предыдущая была посвящена вопросам развития лесного хозяйства.