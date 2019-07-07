Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов предложил переориентировать инвестиционные проекты в Центральной Азии на такие области, как информационные технологии, телекоммуникации, финансовые услуги, машиностроение, химическая промышленность и возобновляемые источники энергии.

Об этом глава МИДа заявил на 15-й министерской встрече формата «Центральная Азия — Европейский союз» в Бишкеке, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. По его словам, сейчас около 60% прямых иностранных инвестиций направляются в сырьевую промышленность.

Абдулазиз Камилов отметил, что цели и задачи, изложенные в новой стратегии ЕС по Центральной Азии, полностью соответствуют приоритетам Стратегии развития Узбекистана на 2017−2021 годы. Он также высоко оценил готовность Евросоюза поддержать преобразования экономик стран региона в диверсифицированные и конкурентоспособные.

«Узбекистан твердо привержен плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Европейским союзом в целях эффективной реализации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии», — сказал министр.

Он подчеркнул намерение интенсифицировать взаимодействие с Евросоюзом в приоритетных областях, в том числе путем заключения соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Министр отметил, что европейский бизнес может воспользоваться огромным, пока еще не реализованным потенциалом и выйти на перспективный рынок Центральной Азии и Афганистана с населением более 100 миллионов человек.

Касаясь темы взаимодействия в регионе, Абдулазиз Камилов подчеркнул, что краеугольным камнем внешней политики, проводимой под руководством президента Узбекистана, является достижение основного приоритета — превращение Центральной Азии в общее пространство стабильности, безопасности и процветания.

Глава МИД Узбекистана также отметил эффективность сотрудничества с Европейским союзом по Афганистану, в частности, в развитии торговых, инфраструктурных, транспортных и коммуникационных взаимосвязей.