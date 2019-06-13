В здании кондитерского цеха, принадлежащего компании «Бону ширинликлари», на улице Р. Ахмуродова в махалле «Хамид Алимджан» в Джизаке 12 июня произошел пожар, сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана.

На место происшествия было направлено шесть пожарных экипажей и два экипажа спасательного отряда. Огнем уничтожено 400 кв. м строительной конструкции крыши, имущество и кондитерские изделия. Конструкции здания на площади 900 кв. м удалось сохранить.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.