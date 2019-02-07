Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Узбекистана призвал граждан учитывать риски при въезде в Казахстан в связи с аномально низкими температурами в отдельных регионах соседней страны.

В частности, риски нужно учитывать при определении средств передвижения, особенно в северных районах, а также при транзите в Россию на автобусах или других видах автомобильного транспорта.

По данным консульского отдела посольства Узбекистана в Казахстане, из-за сильных холодов трасса республиканского значения «Астана-Петропавловск» закрыта для автотранспорта, местному населению рекомендовано воздерживаться от поездок.

На сайте Казгидромета опубликовано штормовое предупреждение на 8 февраля для Северо-Казахстанской области — ночью в регионе мороз до 40 градусов, днем местами метель. Ветер юго-восточный 15−20 м/с, местами 25 м/с.

Ранее температура в восточном, северном и центральном Казахстане опускалась в ночное время до 45 градусов мороза, по югу достигала 30 градусов ниже нуля. Низкие температуры сопровождаются снегопадами, туманом и гололедом.

Казахстанские СМИ со ссылкой на синоптиков сообщили, что зима в этом году стала самой морозной за последние семь лет.