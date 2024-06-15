В Ташкенте закончился международный турнир UzChess Cup 2024 с призовым фондом в 166 тысяч долларов. Первое место в сильнейшей группе разделили узбекистанцы Нодирбек Якуббоев и Нодирбек Абдусатторов. «Газета.uz» поговорила со ставшим победителем Нодирбеком Якуббоевым.

Соревнование проходило с 6 по 14 июня в трёх группах. В самой сильной, Masters, участвовали 10 шахматистов: Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2766), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2734), Пархам Магсудлу (Иран, 2732), Александр Грищук (Россия, 2728), Юй Янъи (Китай, 2728), Видит Сантош Гуджрати (Индия, 2721), Рихард Раппорт (Румыния, 2715), Алексей Сарана (Сербия, 2706), Жавохир Синдаров (2684) и Нодирбек Якуббоев (2665).

Приз за первое место составлял 25 тысяч долларов, за второе — 20 тысяч и за третье — 15 тысяч. Четвёртое и пятое место получали по 10 тысяч долларов.

По итогам девяти туров победу одержал Нодирбек Якуббоев. Он набрал 5,5 очков, победив Видита и Магсудлу и сыграв со всеми остальными вничью. Столько же очков у Нодирбека Абдусатторова, уступившего по дополнительному показателю — коэффициенту Бергера, учитывающему количество очков, набранных соперниками шахматиста. Третьим стал Юй Янъи, набравший 5 очков. Четвёртое — у Сараны, пятое — у Синдарова Жавохира.

Это не первый большой индивидуальный успех Якуббоева. В прошлом году он одержалтриумф в турнире Qatar Masters, впереди сильнейших шахматистов мира Карлсена и Накамуры.

— Вы играли последнюю партию против Юй Янъи больше ста ходов. Вы считали, что ничьи не будет достаточно для первого места?

— Я просто пытался выиграть эту партию. А так я знал, что после победы Видита уже достаточно ничьей (Якуббоев ранее по ходу турнира победил Видита, так что очки, набранные индийским гроссмейстером, поднимали его дополнительный показатель — ред.), чтобы взять первое место. Но я расстроился, из-за того, что не смог выиграть выигранную позицию, и поэтому играл до конца.

— Что вы почувствовали, когда поняли, что для победа в турнире настолько близка?

— Начал играть более расслаблено, может, это помешало выиграть. Начал делать слабые ходы, играть быстро.

— В любом случае, первое место — замечательный результат. Дома играется легче или сложнее?

— Дома, конечно, легче. Когда близкие и родные рядом, поддерживают. Это очень помогает. И играть против более сильных соперников, чем весь турнир играть с индийскими игроками с 2400, пытаться их обыграть и нервничать (в виду дефляции рейтингов и быстрого роста молодых игроков рейтинги индийских шахматистов, не входящих в элиту, считаются сильно заниженными, вследствие чего иностранные гроссмейстера регулярно теряют очки в партиях с ними — ред.) . Лучше играть с сильными.

— Не чувствуете давления общества, повышенного внимания?

— Я стараюсь делать своё дело, играть в шахматы. Перед последним туром я нервничал из-за результата, что могу занять второе место или даже проиграю. Но когда начинаю играть, концентрируюсь на партии и забываю обо всём.

— Вас ещё не узнают на улицах в нашей стране?

— К сожалению, нет.

— Всё ещё впереди. С кем сейчас работаете как с тренером?

— Мы с ребятами помогаем друг другу. У Абдусатторова своя команда, а мы с Жавохиром, Жахонгиром, Шамсиддином работаем вместе.

— Уже думали, куда потратить выигранные деньги?

— Отдам родителям. Часть оставлю себе на тренировки, питание, остальное отдам, чтобы они потратили на что-то нужное.

— Как они отреагировали, когда узнали о победе?

— Все радовались, поздравляли. Чувствуют гордость. Это меня радует, когда я показываю хорошие результаты и они радуются. Это даёт дополнительную силу, чтобы дальше заниматься, дальше побеждать.

Беседовал Георгий Шванов