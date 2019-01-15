12 января в Учкуприкском районе Ферганской области автомобиль Tico упал в Большой Ферганский канал, находившаяся в нем пожилая супружеская пара погибла.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, водитель Ю. Х. (1946 г. р.), купивший автомобиль Tico (госномер 40 E 904 KA) только 8 января, направлялся из Багдадского района в Учкуприкский район к родственникам. Водительских прав у него не было. В машине также находилась его супруга М. Э. (1956 г. р.).





Примерно в 10:15, во время движения по правой стороне канала, при приближении к мосту в селе Бегабад водитель потерял управление, и машина упала в воду. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти супругов стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей водой.

Невестка погибших рассказала, что у ее свекра и свекрови в тот день было хорошее настроение. По данным Генпрокуратуры, она также сообщила, что Ю. Х. еще не очень хорошо освоил управление автомобилем Tico.

По факту происшествия сейчас проводится доследственная проверка.