Сенат Олий Мажлиса на 17-м пленарном заседании в четверг одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана, направленных на ужесточение наказания за попрошайничество, cообщил корреспондент «Газеты.uz».

Под попрошайничеством подразумевается «активное прошение денег, продуктов питания и иных материальных ценностей в аэропортах, вокзалах, парках, парках отдыха, рынках и торговых, а также прилегающих к ним территориях, местах временного хранения автотранспортных средств, улицах, стадионах, остановках, на проезжей части дорог, территориях расположения объектов материального культурного наследия, всех видах общественного транспорта и других общественных местах».

В Кодекс об административной ответственности вводится статья 188−3, предусматривающая наказание за попрошайничество в виде штрафа от 1 до 3 МРЗП или административного ареста до 15 суток.

Вовлечение в попрошайничество лиц несовершеннолетнего или престарелого возраста, с психическими заболеваниями, с инвалидностью, а также вовлечение лиц с принуждением их к употреблению алкогольных напитков либо веществ, не являющихся наркотическими или психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица, влечет наложение штрафа от 5 до 10 МРЗП или административный арест до 15 суток.

Кроме того, в Уголовный кодекс вводится статья 127−1, согласно которой за попрошайничество, совершенное после административного взыскания, будут наказывать общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 2 лет, или ограничением свободы до 1 года, или лишением свободы до 1 года.

Вовлечение в попрошайничество лиц несовершеннолетнего или престарелого возраста, с психическими заболеваниями, с инвалидностью, а также вовлечение лиц с принуждением их к употреблению алкогольных напитков либо веществ, не являющихся наркотическими или психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица, после применения административного взыскания наказывается штрафом от 100 до 200 МРЗП, обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.

По данным Министерства внутренних дел, в 2018 году в Ташкенте выявлено более 5000 лиц, занимавшихся попрошайничеством. Их направили в реабилитационные центры. Свыше 4000 из них составляют женщины, включая 3000 — с малолетними детьми, 100 — мужчины с инвалидностью, 500 — люди пожилого возраста.

Кроме того, попрошайничеством в Ташкенте занимаются люди, прибывшие из Ташкентской области (30−35%), Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей (20−35%), Бухарской и Самаркандской областей (20−25%) и сами жители столицы (15−20%).