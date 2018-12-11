Министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров прогнозирует базовую инфляцию на уровне 12% в будущем году при жесткой денежно-кредитной и фискальной политике. Об этом он сообщил в ходе презентации-обсуждения «дорожной карты» основных направлений структурных реформ в Узбекистане на 2019−2021 годы.

«Перед нами стоят сложные задачи. Это, прежде всего, сдерживание инфляции. Недавно наш президент сказал, что любые наши меры в 2019 году должны рассматриваться через призму их влияния на инфляцию. Мы хорошо осознаем, что в следующем году у нас инфляция будет достаточно высокой. Это так называемая коррекция искаженных цен. Повышение цен на энергоресурсы с 16 ноября будет отражаться в следующем году. В 2019 году мы оцениваем базовую инфляцию на уровне 12% при прочих равных условиях, если мы будем вести жесткую денежно-кредитную политику, жесткую фискальную политику», — отметил глава Минфина.

По его словам, реформы в области повышения конкурентоспособности национальной экономики будут продолжены. «Мы видим свою задачу в дальнейшей либерализации всех процедур, начиная от налогового администрирования, заканчивая таможенными процедурами или регистрации фирм, прав на имущество, получение разрешения на строительства и т. д. », — сказал он.

Джамшид Кучкаров также заявил о том, что Узбекистан придает очень большое значение трансформации и сокращению роли государства в экономике.

Напомнив об уже начатых реформах электроэнергетики и авиации, министр заверил, что в скором времени выйдут решения по глубокому реформированию нефтегазового комплекса и других отраслей — государственных структур. Он также сообщил о продолжении работы по повышению эффективности использования водных ресурсов и охраны окружающей среды.

Министр заявил, что снижение налогов для малых и средних предприятий в упрощенном налоговом режиме в предыдущие годы было «плохой идеей».

«Не надо путать выравнивание условий налогообложения с тем, что как будто это перестало для нас быть в приоритете. То, что SME (малые и средние предприятия — ред.) платили несоизмеримо маленькие налоги, — это не хорошо. Я помню историю, как мы вводили унифицированную систему налогообложения. Уже тогда я работал в Министерстве финансов. Мы вводили унифицированную ставку, которая была равна тем налогам, которые платили в общеустановленном порядке. Поддержка выражалась в том, чтобы предоставить легкий способ уплаты налогов, а не низкие ставки налогов. А потом некоторые люди решили, что для поддержки SME надо снижать налоги, это политика государства, что фактически привело к таким искривлениям. Это была плохая идея», — рассказал Джамшид Кучкаров.

Кроме того, он анонсировал старт проекта по ипотеке в ближайшее время, в рамках него будет пересмотрена система финансирования и строительства жилья.