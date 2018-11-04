Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский во главе делегации депутатов фракции ЛДПР в Государственной думе 2−3 ноября посетил Бухару.

Как сообщило УзА, российских парламентариев в аэропорту Бухары встретили первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, хоким Бухарской области Уктам Барноев и представители общественности.

Лидер ЛДПР прогулялся по одному из городских рынков и пообщался с жителями, посетил дворец Ситораи Мохи Хоса (резиденция эмира Бухары), синагогу бухарских евреев, шелковую мастерскую.

На встрече со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым говорилось об укреплении межпарламентских связей и развитии отношений между Узбекистаном и Россией.

В Узбекистан Владимир Жириновский прибыл из Таджикистана, где встретился с президентом, министром иностранных дел, председателем Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) и ознакомился с достопримечательностями страны.