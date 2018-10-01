Депутат Наманганского областного кенгаша народных депутатов, член Либерально-демократической партии Узбекистана Олимжон Тухтаназаров задержан при получении взятки, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре.

20 сентября гражданка И. М. обратилась с заявлением в правоохранительные органы, указав, что работала директором школы в Папском районе Наманганской области, пока 14 ноября 2017 года не была осуждена и освобождена от должности.

Женщина не согласилась с решением суда и 3 сентября обратилась к Олимжону Тухтаназарову, который, ссылаясь на своих высокопоставленных знакомых в государственных органах, пообещал решить ее проблему за 500 долларов. И. М. сообщила об этом в органы правопорядка, отметили в Генпрокуратуре.

Совместными усилиями правоохранительных органов Наманганской области 22 сентября примерно в 15:00 Олимжон Тухтаназаров был задержан при получении 500 долларов у И. М.

В этот же день в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения), статье 28 (соучастие в преступлении) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Депутат был задержан с согласия Наманганского областного кенгаша в рамках статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса.