Первый месяц осени в Узбекистане традиционно богат на запоминающиеся события. Особое место их ряду занимают неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWeek и проводимая в ее рамках выставка ICTExpo. Для участников телеком-рынка это возможность продемонстрировать свои успехи и достижения, найти новых партнеров и клиентов. Ценны они и для компании UMS, которая участвует в престижном ивенте третий год подряд. При этом оператор впервые представлен на региональной выставке в Джизаке.

«На ICTExpo 2018 UMS демонстрирует множество новых продуктов и технологических решений, часть из которых уже была представлена широкой публике и получила достаточно положительных откликов. В первую очередь, это касается беспрецедентной акции „Абсолютный безлимит“. Компания впервые в истории рынка мобильной связи дала своим абонентам возможность в течение трех месяцев бесплатно совершать безлимитные звонки на номера всех сотовых операторов и городские телефоны по всему Узбекистану. Услуга работает на наиболее популярных тарифных планах компании как для новых, так и для действующих абонентов и корпоративных клиентов», — рассказал Эльмир Габдеев, директор по маркетингу ООО UMS.





По мнению экспертов, UMS, являясь молодым игроком в своем сегменте, после внедрения этой акции уже во второй раз за год дает новые импульсы для рынка мобильной связи.

В первый раз это произошло в марте, когда компания запустила одновременно девять новых тарифных планов для массового рынка, а также два туристических тарифа, что на тот момент было новостью для телеком-отрасли. Эти продукты UMS привлекли внимание широкой общественности и заставили других операторов связи выступать со свежими предложениями.

Следует отметить, что компания является пока единственной на рынке, которая предлагает годовые тарифные планы для своих абонентов. Летом этого года их ряд пополнился пятью новыми выгодными тарифами Qulay Yillik, Qulay Yillik+, Premial Yillik, Ideal Yillik, VIP Yillik.

Учитывая, что ежегодно ICTExpo собирает много участников и посетителей из-за рубежа, компания UMS представляет их вниманию и туристические тарифные планы Uzbekistan Pass 2000 и Uzbekistan Pass 5000. Они разработаны с учетом передового международного опыта, а также национальных особенностей туристического рынка Узбекистана. Тарифные планы с привлекательными ценами включают в себя удобный объем мегабайтов интернет-трафика и минут, что позволит туристам получить максимум комфорта с момента прибытия в Узбекистан и до завершения путешествия.





Посетители выставки имеют возможность не только ознакомиться с продуктами мобильного оператора, но и стать членом большой семьи абонентов UMS.

Особое внимание в своей деятельности UMS уделяет работе с корпоративным сегментом. И ICTExpo — еще один шанс для компании продемонстрировать свои бизнес-решения, расширить деловые контакты и пути сотрудничества.

В плане эксклюзивных услуг оператору есть что предложить и этой целевой аудитории. В частности, в эти дни активно продолжается акция «Бизнес-комплимент» для корпоративных клиентов. На каждый новый подключенный номер UMS абоненты получают по 2 ГБ бонуса в течение шести месяцев.

«Также совсем недавно компания запустила услуги „Выгодный обмен“ (можно обменять минуты тарифного плана на мегабайты) и „Инспектор“ (во избежание лишних расходов, после окончания мегабайтов по тарифу возможность выхода в интернет блокируется)», — подчеркнул Андрей Цай, директор департамента по работе с ключевыми клиентами ООО UMS.

Для ICTExpo 2018 мобильный оператор UMS также подготовил особый сюрприз. Компания продемонстрировала технологию RuralStar, которую первой начала применять на территории Узбекистана.

Данная технология помогает значительно экономить время, средства и силы на строительство сопутствующего оборудования базовых станций. Ведь в настоящее время соединение между базовой станцией, контроллером и коммутатором обеспечивается многочисленными оптоволоконными кабелями или радиорелейными средствами связи.

RuralStar отличается тем, что для контакта базовой станции с контроллером и центром коммутации на конечном участке уже не используются радиорелейные или оптические линии связи. Для ее работы достаточно даже самого низкого уровня сигнала сети 4G LTE и нет необходимости создания сопутствующей дополнительной инфраструктуры.





«Таким образом, технология RuralStar позволяет обходиться без строительства полнофункциональной базовой станции, выступая неким „посредником“ сигнала сети от абонента до конечной базовой станции. В настоящее время данная технология успешно проходит испытания сетями мобильного оператора UMS в Денауском районе Сурхандарьинской области», — отмечает Александр Мельников, руководитель группы Департамента развития сети ООО UMS.

На выставке в Узэкспоцентре гости смогут не только ознакомиться с этими и другими решениями, но и принять участие в занимательных конкурсах и розыгрышах. Посетители стенда смогут выиграть мобильные устройства, смарт-часы, powerbank, мегабайты интернета и еще множество других призов от UMS.

Мобильный оператор UMS приглашает к своему стенду, который расположен в павильоне №1.

О компании UMS

Компания ООО Universal Mobile Systems — телекоммуникационное предприятие Узбекистана, оказывающее современные услуги мобильной голосовой связи и доступа в интернет на стандартах 4G LTE, UMTS и GSM. Коммерческий запуск компании был осуществлен 1 декабря 2014 года. Учредителем компании является ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Единый контактный центр: (+998) 97−130−09−09, 0890.

Сайт: ums.uz

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