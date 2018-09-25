Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отменил решение хокима Юнусабадского районе Ташкента о выделении земли под строительство махаллинского гузара в махалле «Матонат».

Об этом стало известно на выездном собрании с участием главы правительства, посвященном работам по строительству и благоустройству в столице, сообщило УзА.

Строительные работы прекращены, на территории, где планировалось возвести здание, ведутся работы по благоустройству.

На этом месте в течение пяти дней планируется построить детскую площадку, говорится в сообщении.

В начале сентября сообщалось о задержании хокима Юнусабадского района Бахтиёра Абдусаматова, предположительно при получении взятки за выделение земельных участков. Официальных сообщений по этому поводу не было.