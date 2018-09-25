Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отменил решение хокима Юнусабадского районе Ташкента о выделении земли под строительство махаллинского гузара в махалле «Матонат».
Об этом стало известно на выездном собрании с участием главы правительства, посвященном работам по строительству и благоустройству в столице, сообщило УзА.
Строительные работы прекращены, на территории, где планировалось возвести здание, ведутся работы по благоустройству.
На этом месте в течение пяти дней планируется построить детскую площадку, говорится в сообщении.
В начале сентября сообщалось о задержании хокима Юнусабадского района Бахтиёра Абдусаматова, предположительно при получении взятки за выделение земельных участков. Официальных сообщений по этому поводу не было.
Виктор Неизвесный
Отмените пожалуйста и аналогичные противоправные решения и выделении за ли под строительство с нарушениями норм СЭС в махалле Биллур на массиве Юнусабад 4, забор поставили, решение о запрете есть, но забор демантировать никто не собирается!
Aliya Vildanova
Прекрасно
Зуля Касымова-Лукьянова
Отмените и на 11квартале это, детям нужен стадион, а не гузар
Ilyuza Lux
Ну и правильно! Вместо того чтобы наводить порядок внутри кварталов, привести в порядок тротуары, построить спортивные и детские площадки, посадить молодые деревья вместо порубленных (не елки ) придумалм повсеместно строить махаллинские комитеты, которые не всегда занимаются проблемами махалли
R N
@На этом месте в течение пяти дней планируется построить детскую площадку, говорится в сообщении.@
на пять месяцев хватит эта площадка, и то максимум — как пример Ц 14 со стороны аллеи по Кадыри за супермаркетом Арбуз чуть дальше от ИМЗО в сторону Пинокио, там также вместо снесенных гаражей гузар строят а детскойплощадки уже нет
7171super
на юнусабаде 11 квартале тоже вместо стадиона планируют построить новостройку. отмените решение.