На портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов опубликован проект закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который должен подытожить все изменения в процессе либерализации валютной политики, проводимой в Узбекистане за последний год.

При знакомстве с проектом создается впечатление, что эксперты и сотрудники Центрального банка, разработавшие его, как это часто бывает, за важными макроэкономическими и внешнеэкономическими проблемами упустили из виду миноритарных иностранных инвесторов, которые во всем мире обеспечивают большую часть оборота рынка ценных бумаг.

Уже в определениях указано, что «прямыми инвестициями» является вложение в 10% и более акций/долей компании. А как же те инвесторы, которые готовы согласиться на миноритарное участие без влияния на менеджмент компаний?

Не стоит думать, что суммы, которые могут поступить от таких инвесторов, могут быть несущественными — это десятки, а в будущем и сотни миллионов долларов, ведь миноритарными инвесторами в ведущие предприятия страны могут выступать даже крупнейшие инвестиционные фонды, банки, компании и частные инвесторы.

К тому же портфельные инвесторы приходят первыми и намного быстрее принимают решения. Например, один из гонконгских фондов, с которыми общались представители Avesta Investment Group, начал операции меньше чем через месяц после визита в Ташкент в апреле.

В статье 7 проекта закона указано, что репатриация иностранной валюты может осуществляться только по внешнеэкономическим статьям экспорта и импорта продукции, тогда как важнейшим условием и гарантией для обеспечения притока прямых иностранных инвестиций в страну является гарантия их возврата в иностранной валюте.

Скорейшая либерализация валютного и банковского регулирования для иностранных инвесторов (конвертация средств от проданных ценных бумаг, открытие банковских счетов с присвоением ИНН и без регистрации представительства) по аналогии с недавно предоставленными возможностями для нерезидентов-импортеров продовольственных товаров через торги на УзРТСБ, согласно указу президента №5303 от 16 января и постановлению правительства №323 от 3 мая, должна стать важнейшим толчком для притока прямых иностранных инвестиций в Узбекистан. Поэтому в проекте закона необходимо предусмотреть безоговорочную возможность репатриации средств нерезидентами от продажи инвестиционных активов (акций, облигаций, долей в компаниях и т. д. ).

В статье 9 говорится, что текущими операциями признаются «платежи, подлежащие выплате… в форме чистого дохода от иных инвестиций». Является ли прибыль от перепродажи ценных бумаг чистым доходом от иных инвестиций? Что станет с той частью полученных инвестором от продажи ценных бумаг средств, которые составляют стоимость инвестиций, т. е. не включаются в чистый доход?

А как же выплаты дивидендов от участия в капитале акционерных обществ и других организационно-правовых форм? Это тоже должно являться текущей операцией и безоговорочно подлежать конвертации без каких-либо ограничений.

Там же указано, что текущими операциями являются «выплаты умеренных сумм в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых инвестиций», в связи с чем возникает вопрос о том, что является мерилом «умеренности» платежей? С чем они соизмеряются?

Почему бы иностранным инвесторам, включая АБР, ЕБРР, МФК и других, не решить вдруг, что если их кредиты будут гаситься «умеренными частями», а не по оговоренным соглашениями графикам, то им стоит выделять эти кредиты «умеренными» частями и дать вместо 800 млн долларов на проект улучшения экономического управления в Узбекистане только «умеренные» 80 млн долларов?

Кредиты и займы должны погашаться в строгом соответствии с оговоренными сроками, что является основой для роста степени доверия и выгодности условий предлагаемых кредитов для страны. Кажется, за желанием ограничить возможности для манипулирования и мошенничества нечистоплотным предпринимателям мы потеряем смысл нормальных финансовых операций, и из-за кучки потенциальных мошенников пострадает вся экономика страны, которая будет вынуждена выкручиваться в данных условиях. Давайте не выплескивать младенца вместе с водой!

Кроме того, отсутствие четкого указания «умеренности» объемов может привести к образованию существенной коррупционной составляющей в данном вопросе.

В статье 10 определено ключевое и важнейшее изменение для инвестиционного сообщества: репатриация прямых иностранных инвестиций осуществляется без ограничений. Но если мы допускаем репатриацию крупным стратегическим инвесторам с долями 10% и более, почему бы не расширить эту практику для всех инвесторов, включая миноритарных? Почему мы опять останавливаемся в полушаге от верного решения?

В этой же статье указано, что «порядок… приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами, устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг совместно с Центральным банком Республики Узбекистан». Очередной вопрос: почему эти операции не могут по-прежнему регулироваться в рамках действующей системы законами «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», правилами биржевой торговли, правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг? Будет ли выпущен отдельный законодательный акт?

Хотелось бы, чтобы разработчики законопроекта обратили внимание на потребности всех групп инвесторов, ведь закон должен стать твердой и надежной основой для всей экономики страны на долгие годы, а не только на ближайшие пару лет.

Надеюсь, что участники профессионального сообщества активно отреагируют и постараются выразить свою точку зрения на данную проблему, что поможет прийти к наилучшему решению, которое поможет активному развитию экономики Узбекистана и привлечению прямых иностранных инвестиций.

Пока под проектом закона всего два комментария от одного неравнодушного человека. Для сравнения — проект постановления о разрешении тонировки окон автомобилей привлек почти сотню комментариев.

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