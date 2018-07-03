Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил убрать магазины на остановках. Как сообщило УзА, с такой идеей градоначальник выступил на днях на встрече с молодежью.
Комментируя предложение создать на остановках «молодежные центры» с библиотеками, Wi-Fi и другими возможностями, глава администрации столицы сказал, что остановки — не лучшее место для этого.
«Остановка предназначена для общественного транспорта, для автобусов». Из-за наличия магазинов на остановках останавливаются автомобили, которые мешают движению общественного транспорта, пояснил Джахонгир Артыкходжаев.
В хокимияте города «Газете.uz» сообщили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после тщательного изучения и обсуждений с жителями Ташкента.
Ed Dantes
если уберут магазины с остановок, они перенесут их в временные будки рядом с остановкой. и круг снова замкнется.
Shakhzod Yakubov
А можно просто Начать выписывать штрафы за неправильную парковку?
7319Vyacheslav
В Москве это решение Сильно помогло. Общественный транспорт вплотную подъезжает к бордюру, что создаёт комфортные возможности для посадки пассажиров.
Бахтиёр Хамдамов
Думаю, это нормальное предложение, но что же делать с теми магазинами которые находятся поблизости с остановками, например позади остановок, таких тоже много.
Думаю решение остановки других машин мешающих работе остановок общественного транспорта можно будет решить установив камеры фиксирующие нарушения и штрафовать.
А магазинам которые хотят чтобы там останавливались машины предложить сделать парковку где нибудь поближе.
Ирина Сушкова
Если Водители нарушают, то штрафуйте их!!! А остановки с магазинами не мешают пассажирам транспорта, можно купить воду и т.д. Остановки с магазинами оборудованы кондиционерами скамейками, а если не будет магазинов то и остановка будет бесхозной, и никто не будет ее убирать. считаю что магазины не надо убирать, возможно нужно сделать инвентаризацию товаров. К примеру убрать сигареты, что бы незачем было останавливаться водителем машин. и т.д. К вопросу нужно отнестись серьезно, что бы не было как всегда, сломаем, а потом вновь будем строить. Остановки без магазинов практически не приспособлены — на них жарко и некуда спрятаться от солнца и т.д. есть остановки на которых скамейки все в пыли.