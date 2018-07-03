Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил убрать магазины на остановках. Как сообщило УзА, с такой идеей градоначальник выступил на днях на встрече с молодежью.

Комментируя предложение создать на остановках «молодежные центры» с библиотеками, Wi-Fi и другими возможностями, глава администрации столицы сказал, что остановки — не лучшее место для этого.

«Остановка предназначена для общественного транспорта, для автобусов». Из-за наличия магазинов на остановках останавливаются автомобили, которые мешают движению общественного транспорта, пояснил Джахонгир Артыкходжаев.

В хокимияте города «Газете.uz» сообщили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после тщательного изучения и обсуждений с жителями Ташкента.