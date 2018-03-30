Благодаря позитивным изменениям в Узбекистане и развитию технологий, предприниматели имеют все возможности для вывода своих компаний на зарубежные рынки. Для того чтобы находить новые подходы к ведению бизнеса и быть в курсе глобальных тенденций, необходимо постоянно учиться.

14 апреля в Ташкенте бизнес-школа СКОЛКОВО проведет мастер-класс для менеджеров и предпринимателей, которые стремятся вывести свой бизнес на новый уровень и заняться личностным развитием.

Регистрация на мероприятие по ссылке: goo.gl/6mVdLK

О Московской школе управления СКОЛКОВО

Бизнес-школа СКОЛКОВО — одна из ведущих частных бизнес-школ в СНГ, созданная в 2006 году по инициативе делового сообщества.

Образовательная линейка Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития — от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.

Все программы построены по принципу «обучение через действие» и включают в себя теоретические блоки, практические задания, проектную работу и международные модули.

Школа объединяет управленцев мирового уровня, предпринимателей, представителей государственной власти и помогает развивать бизнес-инициативы в условиях неопределенности.

Миссии школы:

помогать успешным стать более успешными;

готовить людей, способных развиваться и развивать страну и мир.

Принципы школы:

Открытость миру. Вывод российского бизнеса в мировое сообщество и развитие в слушателях бизнес-школы глобальное видение мира.

Вывод российского бизнеса в мировое сообщество и развитие в слушателях бизнес-школы глобальное видение мира. Предпринимательское лидерство. Воспитание неравнодушных и активных лидеров изменений, способных предвидеть и формировать тренды и управлять масштабными преобразованиями.

Воспитание неравнодушных и активных лидеров изменений, способных предвидеть и формировать тренды и управлять масштабными преобразованиями. Непрерывное развитие. Создание условий, способствующих максимальному раскрытию личностного потенциала и развитию возможностей интеллекта слушателей.

Создание условий, способствующих максимальному раскрытию личностного потенциала и развитию возможностей интеллекта слушателей. Партнерство как форма сотрудничества. Развитие культуры ответственности за достигнутые результаты и совместное преобразование окружающего мира

Участники мастер-класса смогут:

познакомиться с программами бизнес-школы СКОЛКОВО и выбрать подходящую для себя;

обсудить перспективы развития бизнеса Узбекистана в Европе и Азии;

встретиться с выпускниками бизнес-школы СКОЛКОВО, которые поделятся опытом и успешными бизнес-кейсами.

Мастер-класс и закрытая встреча с представителями бизнес-школы СКОЛКОВО пройдет 14 апреля 2018 года отеле Wyndham Tashkent.

Организаторы: Unique Present Media Holding, Be The Change Group

Регистрация намероприятие: goo.gl/6mVdLK

Узнать подробности: goo.gl/7bPQMJ

Контакты: Лев Гавриш, Дмитрий Кондратьев

Телефоны: (+99890) 150−84−84, (+99890) 994−19−11

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