С 1 февраля изменится ежедневная абонентская плата на ряде тарифов мобильного оператора Beeline, говорится в сообщении компании.

Размер абонентской платы повысится в среднем на 66% на тарифах с ежедневной абонентской платой: Bravo Online, Bravo Vodiy и «Браво Ooo!» — с 252,6 сумов до 420 сумов, Zo’r-zo'r Mix, «Очень просто!» — с 210,5 сумов до 350 сумов, «Новый О!», «Соседи+», «Клик» — с 168,4 сумов до 280 сумов.

При этом каждый абонент будет получать бонус до 1500 мегабайт в месяц для пользования социальными сетями — Facebook, Odnoklassniki и Instagram.

Остальные тарифы — Bir Hafta, Bir Oy, Status Silver, Status Silver+, Status Gold+, Status Platinum+ — и условия на них остаются прежними.

В сообщении мобильного оператора напоминается: с 1 января плата за использование абонентского номера была увеличена в два раза (до 4000 сумов) согласно постановлению Президента Узбекистана от 29 декабря 2017 года.

«Beeline последний раз вносил изменения в размер абонентской платы 5 ноября 2013 года. Во время пяти последующих повышений отчислений в пользу государства Beeline на протяжении четырех лет принимал на себя эти расходы, одновременно наращивая инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры и расширение емкости международного интернет-канала», — говорится в сообщении компании.

Оператор отмечает: в 2017 году было введено в эксплуатацию более 1200 базовых станций 2G/3G/4G, внешний канал увеличен с 5 Гбит/c до 12 Гбит/c.

Сведений о повышении ежедневных абонентских плат у мобильных операторов Ucell, UMS и Uzmobile пока нет.