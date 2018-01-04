Между Ташкентом и Шымкентом (Казахстан) 8 января будет запущено автобусное сообщение, сообщили «Газете.uz» в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта (УзААРТ).

В пятницу, 5 января, будет выполнен первый пилотный рейс с участием делегации Узбекистана. С 8 января пассажирские автобусы будут курсировать по маршруту ежедневно с 6:00—7:00 до 19:00—20:00 с периодичностью в один час.

«Время рейсов может меняться в зависимости от сезона. Если МВД даст разрешение на вечерние поездки, то мы сможем совершать их и в 21:00—22:00 », — отметили в агентстве.

Всего на маршрут планируется назначить 20 автобусов MAN (по 10 от Узбекистана и Казахстана), а также 10 автобусов Mercedes-Benz (от Казахстана) и 10 автобусов Higer (от Узбекистана).

Ориентировочное время в пути составит 3−3,5 часа, общая протяженность маршрута — 145,2 км. Рейсы будут осуществляться без технических остановок с прохождением погранично-пропускных пунктов в приоритетном порядке. Это означает, что автобусы, пассажиры и их багаж будут проходить таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль вне очереди — отдельно от тех, кто пересекает границу другим способом.

Автобусы будут пересекать границу через контрольно-пропускные пункты «Гишт куприк» (Узбекистан) и «Жибек Жолы» (Казахстан). Конечными пунктами маршрута станут автовокзалы «Ташкент» (Узбекистан) и «ШКААВ» (Казахстан).

В УзААРТ также сообщили, что в будущем планируется соединить города Казахстана с историческими городами Узбекистана, включая Самарканд, Бухару и Хиву.