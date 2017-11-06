Компания Nestlé Uzbekistan приняла решение с декабря остановить бизнес по доставке бутилированной воды в формате 18,9 литра в Ташкенте и прекратить выпуск воды в формате 5 литров. Столичный завод компании, выпускающий бутилированную воду в этих форматах, закроется.

Как сообщила «Газете.uz» менеджер по связям с общественностью и корпоративным вопросам Nestlé Uzbekistan Нигора Акилова, «решение связано с текущими приоритетами бизнеса и необходимостью перехода к более оптимальной структуре организации на фоне новой рыночной конъюнктуры».

Завод по выпуску воды был запущен в Ташкенте в 2011 году. Выпускать воду Nestlé Pure Life в форматах 0,5, 1 и 1,5 литра продолжит предприятие Nestlé Uzbekistan в Намангане, и компания намерена сосредоточиться на развитии этих продуктов.

Nestlé Uzbekistan рассматривает варианты продажи ташкентского завода местным или зарубежным инвесторам.

«Мы намерены сосредоточиться на развитии бизнеса в наших основных продуктах, — сказала представитель компании. — Именно поэтому мы хотим сфокусироваться на перспективных направлениях, усиливающих позиции всех брендов Nestlé, как местного производства, так и импортируемых».