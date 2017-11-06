Российская компания «ЛУКОЙЛ» 3 ноября, на пять месяцев раньше установленного срока после завершения пуско-наладочных работ, ввела в строй первую очередь Кандымского газоперерабатывающего завода, рассчитанного на переработку 4,05 миллиарда кубометров газа в год. Об этом сообщило УзА.

Одновременно ведутся работы по строительству второй очереди завода, завершение которой планируется в июле 2018 года.

Кандымский ГПЗ рассчитан на переработку сероводородсодержащего природного газа мощностью 8,1 миллиарда кубометров в год с Кандымской группы месторождений в Бухарской области для получения очищенного природного газа в объеме 7,9 миллиарда кубометров, 134,4 тысячи тонн стабильного газового конденсата, а также 212,9 тысячи тонн комовой и гранулированной серы. В результате реализации проекта будут созданы 2125 новых рабочих мест.

«ЛУКОЙЛ» осуществляет деятельность в Узбекистане на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с 2004 года,

В ноябре 2007 года компанией были введены в эксплуатацию месторождение «Хаузак-Шады» мощностью производства 3,4 миллиарда кубометров газа в год, в мае 2015 года — месторождение «Кувачи-Алат и Северное Шады» мощностью 2,1 миллиарда кубометров, в июле 2017 года — месторождения Гиссарской группы мощностью 5 миллиардов кубометров.

В 2018 году со всех месторождений в рамках СРП планируется добыча в объеме 14,7 миллиарда кубометров газа. Всего с начала реализации двух СРП накопленная добыча составила 45 миллиардов кубометров газа.

В реализацию проектов в рамках СРП в Узбекистане «ЛУКОЙЛ» инвестировал 6,5 млрд долларов США.