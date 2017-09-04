Шавкат Мирзиёев 5−6 сентября совершит госвизит в Кыргызстан

Фото: president.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 сентября по приглашению Президента Алмазбека Атамбаева посетит с государственным визитом Кыргызстан, сообщил сайт канала «Узбекистан 24».
Ожидается, что Президенты двух стран обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.
По итогам переговоров планируется подписание Договора об узбекско-кыргызской государственной границе и целого ряда других двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в разных областях.
Сегодня, 17:35
Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:19
Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:00
Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:11
Сегодня, 13:51