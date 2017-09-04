Шавкат Мирзиёев 5−6 сентября совершит госвизит в Кыргызстан

По итогам переговоров президентов двух стран планируется подписание Договора об узбекско-кыргызской госгранице и других документов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 сентября по приглашению Президента Алмазбека Атамбаева посетит с государственным визитом Кыргызстан, сообщил сайт канала «Узбекистан 24».

Ожидается, что Президенты двух стран обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам переговоров планируется подписание Договора об узбекско-кыргызской государственной границе и целого ряда других двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в разных областях.