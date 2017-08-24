Узбекистан и Индия подписали контракты и соглашения на $150 млн

В рамках визита делегации Узбекистана в Индию и по итогам бизнес-форума, прошедшего в Дели 22 августа, подписано 22 контракта на сумму свыше 80 млн долларов и 20 инвестиционных соглашений более чем на 70 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

На бизнес-форуме от Узбекистана выступили министр иностранных дел Абулазиз Камилов, министр внешней торговли Эльёр Ганиев и первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов, от Индии — государственный министр торговли и промышленности Ниромала Ситхараман, почетный президент Торгово-промышленной палаты «Индия-СНГ» Раджан Мадху.

Абдулазиз Камилов отметил, что Узбекистан придает важное значение расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией, налаживанию более тесных отношений между деловыми кругами, привлечению новых индийских компаний к участию в производственных проектах в стране.

За последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Индией увеличился более чем в два раза и по итогам 2016 года достиг 370 млн долларов, а в первом полугодии 2017 года составил 166,5 млн долларов. В Узбекистане осуществляет деятельность 101 предприятие с участием индийского капитала, в том числе 15 — со 100-процентным иностранным капиталом.

Предприятия и компании Узбекистана готовы к поставкам на индийский рынок широкой номенклатуры продукции, включая хлопковое волокно, хлопчатобумажную пряжу, нити и ткани, медь и изделия из нее, химическую продукцию, минеральные удобрения, электротехническую и кабельно-проводниковую, плодоовощную и другую продукцию, а также расширить спектр оказываемых услуг.

Узбекистан заинтересован в привлечении индийских высокотехнологичных компаний к реализации совместных проектов по организации производства востребованной промышленной продукции, в том числе химических товаров, лекарственных препаратов, проектов в текстильной, кожевенной отраслях, сфере информационных технологий и телекоммуникаций и других.

Глава МИДа пригласил индийских инвесторов к широкому участию в реализации производственных проектов в свободных экономических зонах в Узбекистане.