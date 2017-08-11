Память команды «Пахтакор-79» почтили в Ташкенте

Память футболистов «Пахтакора», погибших в авиакатастрофе в 1979 году, почтили в Ташкенте.

11 августа в Ташкенте прошли мероприятия в память об игроках команды «Пахтакор», погибших в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском в 1979 году, сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана (ФФУ).

В 38-ю годовщину трагедии на стадионе «Пахтакор» перед памятником команде собралась футбольная общественность, включая председателя совета ветеранов ФФУ Наримана Джалолова и бывшего нападающего «Пахтакора-79» Tулягана Исакова.

Затем присутствующие посетили памятник выдающейся команде на городском кладбище №1 (Боткинском).

5−9 августа проходил турнир «Крылья памяти» среди футболистов 2002 года рождения, посвященный памяти клуба. В финале игроки молодежной команды «Пахтакора» победили сверстников из «Янгиера».

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134А. Погибли 178 человек (165 пассажиров и 13 членов экипажа), включая 17 членов команды «Пахтакор», выступавшей в то время в высшей лиге.

Команда «Пахтакор-79»