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Фото: ФФУ

Память команды «Пахтакор-79» почтили в Ташкенте

Память футболистов «Пахтакора», погибших в авиакатастрофе в 1979 году, почтили в Ташкенте.

Сегодня, 16:18   Спорт  

11 августа в Ташкенте прошли мероприятия в память об игроках команды «Пахтакор», погибших в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском в 1979 году, сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана (ФФУ).

В 38-ю годовщину трагедии на стадионе «Пахтакор» перед памятником команде собралась футбольная общественность, включая председателя совета ветеранов ФФУ Наримана Джалолова и бывшего нападающего «Пахтакора-79» Tулягана Исакова.

Затем присутствующие посетили памятник выдающейся команде на городском кладбище №1 (Боткинском).

5−9 августа проходил турнир «Крылья памяти» среди футболистов 2002 года рождения, посвященный памяти клуба. В финале игроки молодежной команды «Пахтакора» победили сверстников из «Янгиера».

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134А. Погибли 178 человек (165 пассажиров и 13 членов экипажа), включая 17 членов команды «Пахтакор», выступавшей в то время в высшей лиге.

Команда «Пахтакор-79»

  • Сергей Покатилов, вратарь, 28 лет;
  • Николай Куликов, защитник, 26 лет;
  • Алым Аширов, защитник, 24 года;
  • Равиль Агишев, защитник, 20 лет;
  • Юрий Загуменных, защитник, 32 года;
  • Михаил Ан, полузащитник, 26 лет;
  • Константин Баканов, полузащитник, 24 года;
  • Александр Корченов, полузащитник, 30 лет;
  • Владимир Макаров, полузащитник, 32 года;
  • Виктор Чуркин, нападающий, 27 лет;
  • Сирожиддин Базаров, нападающий, 18 лет;
  • Шухрат Ишбутаев, нападающий, 20 лет;
  • Владимир Сабиров, нападающий, 21 год;
  • Владимир Федоров, нападающий, 23 года;
  • Идгай Тазетдинов, тренер, 46 лет;
  • Владимир Чумаков, врач команды, 46 лет;
  • Мансур Талибджанов, администратор команды.
Текст: «Газета.uz»      2 341

Комментарии

  • Олег Иванов 11 августа 2017, 16:26

    Светлая память, дорогие Вы наши. Мы помним, скорбим!!!


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