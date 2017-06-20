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Фото: «Газета.uz»

«Узбекнефтегаз» проведет ребрендинг

Объявлен конкурс на создание нового логотипа и слогана компании «Узбекнефтегаз».

Сегодня, 14:52   Экономика  

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Республиканский совет профсоюза работников нефти-газа и геологии Узбекистана объявили открытый конкурс на создание нового логотипа и слогана холдинга.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные компании и агентства, так и частные лица. Работы будут оцениваться по таким критериям, как креативность и новаторство, отражение философии, миссии и ценностей компании, глубина и лаконичность идеи, а также адаптивность к разным носителям. Слоган должен быть адаптирован на три языка: узбекский, русский и английский.

Конкурсная комиссия выберет 50 лучших работ и проведет открытый конкурс среди финалистов. Победитель конкурса получит в качестве приза автомобиль Chevrolet Spark.

Работы принимаются до 21 июля, итоги будут подведены до 25 августа, награждение победителя состоится 30 августа.

Текст: «Газета.uz»      2 856
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