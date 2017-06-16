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Эдриан Макдэйд.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Нового посла Ирландии принял глава МИДа

Послом Ирландии в Узбекистане с резиденцией в Москве стал Эдриан Макдэйд.

Сегодня, 11:51   Политика  

16 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Ирландии с резиденцией в Москве Эдриана Макдэйда, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр принял верительные грамоты посла и поздравил его с назначением в Узбекистан.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах углубления узбекско-ирландских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, по отдельным актуальным международным и региональным вопросам.

Стороны обменялись мнениями по совместному решению приоритетных задач.

Текст: «Газета.uz»      548
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