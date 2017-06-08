Глава МИДа проведет диалог с согражданами

Абдулазиз Камилов.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов ответит на вопросы находящихся за рубежом и в Узбекистане сограждан. В мероприятии в формате видеоконференции, которое состоится 5 июля с 14.00 до 16.00 часов по ташкентскому времени, примут участие главы посольств и генконсульств Узбекистана за рубежом.
Министр в присутствии представителей узбекских и зарубежных СМИ рассмотрит насущные для соотечественников вопросы, связанные с деятельностью МИДа, сообщила пресс-служба министерства.
Граждане Узбекистана, не имеющие возможности прямо обратиться в МИД, могут заблаговременно прислать вопросы в текстовом, аудио- и видеоформатах в виртуальную приемную министра, на электронную почту muloqot@tiv.uz, а также через официальную страницу МИДа в Facebook и канал в Telegram.
Обращения не будут рассматриваться в случае анонимности, некорректного содержания (употребление нецензурных либо оскорбительных выражений, предложения, лишенные логики и смысла
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