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Абдулазиз Камилов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Глава МИДа проведет диалог с согражданами

Абдулазиз Камилов ответит на вопросы сограждан, в том числе находящихся за рубежом.

Сегодня, 19:52   Политика  

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов ответит на вопросы находящихся за рубежом и в Узбекистане сограждан. В мероприятии в формате видеоконференции, которое состоится 5 июля с 14.00 до 16.00 часов по ташкентскому времени, примут участие главы посольств и генконсульств Узбекистана за рубежом.

Министр в присутствии представителей узбекских и зарубежных СМИ рассмотрит насущные для соотечественников вопросы, связанные с деятельностью МИДа, сообщила пресс-служба министерства.

Граждане Узбекистана, не имеющие возможности прямо обратиться в МИД, могут заблаговременно прислать вопросы в текстовом, аудио- и видеоформатах в виртуальную приемную министра, на электронную почту muloqot@tiv.uz, а также через официальную страницу МИДа в Facebook и канал в Telegram.

Обращения не будут рассматриваться в случае анонимности, некорректного содержания (употребление нецензурных либо оскорбительных выражений, предложения, лишенные логики и смысла и т. д.), а также если текст будет содержать непонятные сокращения, в нем нет конкретных заявлений, жалоб или предложений.

Текст: «Газета.uz»      1 360
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