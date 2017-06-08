Глава МИДа проведет диалог с согражданами

Абдулазиз Камилов ответит на вопросы сограждан, в том числе находящихся за рубежом.

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов ответит на вопросы находящихся за рубежом и в Узбекистане сограждан. В мероприятии в формате видеоконференции, которое состоится 5 июля с 14.00 до 16.00 часов по ташкентскому времени, примут участие главы посольств и генконсульств Узбекистана за рубежом.

Министр в присутствии представителей узбекских и зарубежных СМИ рассмотрит насущные для соотечественников вопросы, связанные с деятельностью МИДа, сообщила пресс-служба министерства.

Граждане Узбекистана, не имеющие возможности прямо обратиться в МИД, могут заблаговременно прислать вопросы в текстовом, аудио- и видеоформатах в виртуальную приемную министра, на электронную почту muloqot@tiv.uz, а также через официальную страницу МИДа в Facebook и канал в Telegram.