Президент утвердил проект кольцевой электрички в Ташкенте

Проект строительства кольцевой электрички в Ташкенте рассчитан на 2017−2021 годы и оценивается в 320,1 млн долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 19 мая утвердил меры по реализации проекта строительства электрифицированной скоростной двухпутной кольцевой железной дороги в Ташкенте. Текст документа опубликовала пресс-служба Президента.

Как говорится в постановлении, кольцевая железная дорога, которая будет состыкована с основными радиальными магистральными въездами в столицу, должна улучшить транспортное обслуживание пассажиров, увеличить пассажиропоток на общественном транспорте, снизить загруженность наземного общественного городского транспорта и городских автомобильных дорог, а также улучшить экологию и окружающую среду.

Проект по поэтапному строительству железной дороги с приобретением пассажирских электропоездов рассчитан на 2017−2021 годы. Его расчетная стоимость составляет в эквиваленте 320,1 млн долларов США, включая средства государственного бюджета в эквиваленте 25,3 млн долларов, выделяемые в 2017 году, и централизованные инвестиции в эквиваленте 159,8 млн долларов за счет средств госбюджета, выделяемые в 2018—2021 годы.

К проекту также будут привлечены средства Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 20 млн долларов и заемные средства Эксимбанка КНР в размере до 115 млн долларов, предоставляемые «Узбекистан темир йуллари» для финансирования закупки импортного оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, пассажирских электропоездов, при необходимости, выполнения строительно-монтажных работ, с привлечением зарубежных подрядных организаций, и других валютных расходов, а также на приобретение специального оборудования и техники для оснащения подрядных строительных организаций. Средства китайского Эксимбанка, рефинансируемые Национальным банком внешнеэкономической деятельности, будут предоставлены сроком на 20 лет, включая льготный период 5 лет, с процентной ставкой 2,25% годовых, включая маржу рефинансирующего банка в размере 0,25%.

АО «Узбекистан темир йуллари» поручено до 1 октября 2018 года внести на утверждение в Кабинет Министров технико-экономический расчет проекта.

Постановлением образована рабочая группа по вопросам проектирования и строительства кольцевой железной дороги в Ташкенте во главе с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

Рабочей группе поручено внести в правительство к 1 января 2018 года, на основе анализа передового зарубежного опыта организации пассажирского транспорта, проект Концепции развития системы пассажирского транспорта города Ташкента на перспективу, предусмотрев внедрение регулярных маршрутов, связывающих столицу с отдельными городами Ташкентской области, создание максимально благоприятных условий для пассажиров, увязку остановочных пунктов двухпутной кольцевой железной дороги с линиями Ташкентского метрополитена, конечными остановочными пунктами и автостанциями вдоль кольцевой автомобильной дороги для пригородных и городских автобусных маршрутов, а также обеспечение оптимизации на этой основе их схем движения.