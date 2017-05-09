Фоторепортаж: 9 Мая, Ташкент

Тысячи ташкентцев и гостей столицы 9 мая, в День памяти и почестей, посетили Площадь Памяти, мемориал «Братские могилы», комплекс «Шахидлар хотираси» («Памяти жертв репрессий») и Парк дружбы (где был открыт памятник семье Шамахмудовых). Смотрите наш фоторепортаж.

Фото

Комплекс «Шахидлар хотираси»:

Площадь Памяти:

«Братские могилы»:

НИИ имени М. Мирзаева (бывший НИИ Р. Шредера):

