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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

Фоторепортаж: 9 Мая, Ташкент

Площадь Памяти, мемориал «Братские могилы», комплекс «Шахидлар хотираси».

Сегодня, 18:05   Медиа  

Тысячи ташкентцев и гостей столицы 9 мая, в День памяти и почестей, посетили Площадь Памяти, мемориал «Братские могилы», комплекс «Шахидлар хотираси» («Памяти жертв репрессий») и Парк дружбы (где был открыт памятник семье Шамахмудовых). Смотрите наш фоторепортаж.

Фото

Комплекс «Шахидлар хотираси»:

Площадь Памяти:

«Братские могилы»:

НИИ имени М. Мирзаева (бывший НИИ Р. Шредера):

Текст: «Газета.uz»      3 542
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