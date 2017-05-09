Фоторепортаж: 9 Мая, Ташкент

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
Тысячи ташкентцев и гостей столицы 9 мая, в День памяти и почестей, посетили Площадь Памяти, мемориал «Братские могилы», комплекс «Шахидлар хотираси» («Памяти жертв репрессий») и Парк дружбы (где был открыт памятник семье Шамахмудовых). Смотрите наш фоторепортаж.
Комплекс «Шахидлар хотираси»:
Площадь Памяти:
«Братские могилы»:
НИИ имени М. Мирзаева (бывший НИИ Р. Шредера):
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