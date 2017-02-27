«Локомотив» обыграл «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии (+фото, видео)

Ташкентский футбольный клуб «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2017. Матч, прошедший 27 февраля в Ташкенте, завершился с результатом 2:0.

Счет в игре был открыт уже на 20-й секунде, когда полузащитник Саламат Куттыбаев замкнул навесную передачу Марата Бикмаева с левого фланга. Последний к голевой передаче записал на свой счет и гол — на 57-й минуте Сардор Мирзаев вывел его на рандеву с голкипером и нападающий успешно реализовал свой шанс.

«Железнодорожники» после второго тура вышли на первое место в группе «А» с 3 очками. Следом идут эмиратский «Аль-Ахли» (3), аравийский «Аль-Таавун» (3) и иранский «Эстегляль» (0). Последние две команды еще не сыграли свой матч.

Составы команд

«Локомотив»: Игнатий Нестеров, Кахи Махарадзе, Саламат Куттибаев (Кувондык Рузиев, 87'), Марат Бикмаев, Сардор Мирзаев, Тимур Кападзе, Ислом Тухтахужаев, Шухрат Мухаммадиев, Олег Зотеев (Шерзод Файзиев, 90'), Мухаммад Коне, Джалолиддин Машарипов (Ньоре Кризо, 72').

«Аль-Ахли»: Хамис Салмин, Асамоа Гьян (Саид Джассим Хасан, 25), Аль-Фардан, Валид Аббас, Эвертон Рибейро, Хамис Исмаил, Маджид Насыр, Мухаммад Себиль (Абдулазиз Хусейн Хайкал, 46'), Абдулазиз Санrур, Маджид Хассан (Саид Ахмад Абдулла, 73), Макете Диоп.

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Текст: «Газета.uz» 84