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Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»

Президент: «Впереди много работы по повышению конкурентоспособности НАК»

Президент поздравил коллектив Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» с 25-летием.

Сегодня, 13:00   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил коллектив Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» с 25-летием, которое отмечалось 28 января.

«Отечественная гражданская авиация последовательно формировалась и развивалась вместе с нашим независимым государством, — говорится в поздравлении. — За четверть века на основе продуманной долгосрочной стратегии была проделана большая созидательная работа по становлению отрасли».

Президент отметил, что сегодня Национальная авиакомпания играет важную роль в экономическом и социальном развитии Узбекистана, расширении и укреплении плодотворного сотрудничества со многими зарубежными странами.

«Авиалайнеры с надписью „Узбекистан“, являясь ярким символом нашей динамично развивающейся республики, покоряют воздушное пространство многих регионов мира и выполняют полеты более чем в 20 стран», — говорится в поздравлении.

В 2016 году самолетами НАК было перевезено свыше 2,5 миллиона пассажиров и более 43 тысяч тонн грузов. «Узбекистон хаво йуллари» также осуществляет управление воздушным движением около 90 тысяч транзитных рейсов в год и аэронавигационное обслуживание самолетов более 300 зарубежных авиакомпаний.

«Многие из них пользуются услугами единственного в Центральноазиатском регионе Центра по техническому обслуживанию авиационной техники последнего поколения», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев, добавив, что большие перспективы в деятельности НАК открыл Центр по ремонту изделий из композиционных материалов для самолетов Boeing-787 (Dreamliner).

В завершение глава государства отметил, что быстро меняющееся время выдвигает новые, все более жесткие требования. «Впереди у нас много работы, в первую очередь по дальнейшему повышению конкурентоспособности нашей авиакомпании. И я уверен, что вы критически подойдете к оценке достигнутых результатов и будете работать с еще большей ответственностью и самоотдачей, используя все свои знания, опыт и потенциал».

Указом Президента от 28 января Национальная авиакомпания награждена почетной грамотой.

Текст: «Газета.uz»      4 907

Комментарии

  • Владимир Владимиров 30 января 2017 13:56

    Долгое время приоритетом в НАК всегда считалась безопасность полетов. Тем не менее пора сделать услуги НАК конкурентными, особенное касается цен на билеты и качества еды. Компания должна быть более прозрачная и соответствовать лучшей деловой практике в отрасли.


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