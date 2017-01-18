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Фото: Сирож Аслонов / УзА

Узбекистан нарастил производство сельхозпродукции

Объемы продукции и услуг сельского хозяйства в 2016 году выросли на 6,6%.

Вчера, 13:31   Экономика  

Объемы продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в Узбекистане в 2016 году выросли на 6,6%, сообщила информационная служба Госкомстата.

В течение года всеми категориями хозяйств было произведено 8,263 миллиона тонн зерновых культур (+1,1% по сравнению с 2015 годом).

Производство картофеля составило 2,958 миллиона тонн (+9,7%), овощей — 11,272 миллиона тонн (+11,3%), бахчи — 2,045 миллиона тонн (+10,4%), плодов и ягод — 3,042 миллиона тонн (+10,8%) и винограда — 1,735 миллиона тонн (+9,9%).

Объем производства мяса в живом весе составил 2,171 миллиона тонн (+6,8%), молока — 9,703 миллиона тонн (+7,5%), яиц — 6,111 миллиона штук (+10,6%).

Общее поголовье крупного рогатого скота составило 12,165 миллиона голов (+4,5%), овец и коз — 19,749 миллиона (+3,4%), птицы — 65,758 миллиона (+7,7%).

Объем продукции и услуг рыбного хозяйства составил 246,5 млрд сумов (+21,6%). Всеми категориями хозяйств выловлено рыбы в объеме 75,9 тысячи тонн (+26,5%).

Текст: «Газета.uz»      6 257

Комментарии

  • борис халиков 18 января 2017 14:44

    Если производство картофеля составило 3 000 000 тонн, то на каждого жителя страны получается по 93 кг. Почему, в таком случае практически нигде нет нашей картошки, а на базарах люди стоят в очередях за картошкой из России и Казахстана?

  • Botir Irgashev 18 января 2017 16:50

    Наверное жуки какие нибудь съели )))

  • Avi Shtoff 18 января 2017 17:31

    Борис — наша картошка как камень, а народ в городе с деньгами и такую не купит, покупают те у кого доходы ниже — в регионах и области

  • Эркин Набиходжаев 18 января 2017 20:10

    Avi Shtoff-наша картошка очень вкусна вы ошибаетесь

  • Albert Salihyanov 18 января 2017 23:07

    Очень хорошая картошка из Кыргызстана из Ноуката, раньше 7-8 лет тому назад привозили в Ферганской долине.


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