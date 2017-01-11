Обзор мировых новостей

Умер экс-президент Германии

Фото: salamnews.org.

Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV. Профессиональная деятельность его началось в 1966 году, когда он возглавил кафедру государственного права в Свободном университете Берлина. Был председателем Федерального конституционного суда в Карлсруэ, занимал пост главы МВД земли Баден-Вюртемберг. В 1994 года был избран первым президентом объединенной Германии. В этой должности в 1999 году его сменил Йоханнес Рау. Нынешний глава германского государства Йоахим Гаук выразил соболезнования супруге Херцога Александре фон Берлихинген. «Он был выдающейся личностью, которая формировала самосознание Германии», — отметил Гаук. По его мнению, Херцог «внес большой вклад в укрепление взаимопонимания между гражданами и политиками, снискав уважение и симпатии многих граждан». // ТАСС

В США убийца девяти афроамериканцев в церкви приговорен к смертной казни

Фото: wsj.com.

Признанный виновным в убийстве летом 2015 года девяти афроамериканцев в церкви в Южной Каролине Дилан Руф приговорен к смертной казни, передает агентство Франс Пресс. Соответствующее решение вынесло жюри присяжных во вторник. Решение обсуждалось примерно на протяжении трех часов. Руф не проявил никаких эмоций при оглашении вердикта. «Сегодня жюри присяжных, состоящее из его (подсудимого — ред.) сверстников, рассмотрели действия Руфа в тот судьбоносный день, они вынесли вердикт, который привлечет его к ответственности за его решения», — приводит телеканал ABC News заявление генпрокурора США Лоретты Линч. В июне 2015 года белый американец 22-летний Дилан Руф расстрелял девятерых афроамериканцев в церкви в Чарлстоне в штате Южная Каролина. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений. В декабре присяжные признали его виновным по всем 33 статьям обвинения. Молодой человек предлагал признать вину в обмен на гарантию сохранения его жизни, но прокуратура отказалась от такой сделки. В январе в суде в Чарлстоне начались слушания. Ранее сообщалось, что прокуратура настаивала на смертной казни, защита настаивала на пожизненном заключении. // РИА Новости

Каждый год потребление табака в глобальном масштабе оборачивается гибелью 6 миллионов человек

Экономические меры контроля над потреблением табака не только помогают снизить смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение цен и акцизов на табачные изделия позволяет правительствам получить дополнительные средства, которые можно направить на деятельность в области здравоохранения и развития. Таковы выводы нового исследования Всемирной организации здравоохранения и Национального онкологического института США. По данным исследования, каждый год потребление табака в глобальном масштабе оборачивается гибелью 6 миллионов человек. Большинство из них — жители развивающихся стран. А ежегодные экономические потери, связанные с расходами на здравоохранение и снижением производительности труда, составляют 1 трлн долларов. Авторы доклада утверждают, что меры, доказавшие свою эффективность в снижении масштабов курения, содержащиеся в Рамочной конвенции ВОЗ по контролю над табаком, не используются в полной мере. В числе таких мер: повышение налогов и цен на табачную продукцию, запрет на ее рекламу, яркие предупреждения на сигаретных пачках, запрет на курение в общественных местах и программы, помогающие курильщикам бросить курить. По данным доклада, в 2013—2014 годах повышение акцизов на табачные изделия в глобальном масштабе обернулось поступлениями в госбюджет в размере 269 млрд долларов. На меры по контролю над табаком был потрачен лишь 1 млрд долларов. Согласно исследованию, важнейшую роль играет и борьба с контрабандой табачных изделий. Как показывает опыт, повышение цен и налогов на табак не мешает успешной борьбе с незаконной торговлей сигаретами. Однако этому препятствует коррупция, неэффективность таможенных и налоговых служб, а также неготовность властей сделать это своим приоритетом. Эксперты также подчеркивают, что меры по контролю над табаком практически не влияют на занятость. Рабочие места в табачной индустрии и без того сокращаются вследствие автоматизации и приватизации государственных предприятий. Фермеры, выращивающие табак, имеют возможность перейти на другие культуры. // Центр новостей ООН

В ЮНИСЕФ напоминают о важности раннего развития детей

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) запустили кампанию, которая должна привлечь внимание к важности раннего развития детей. Инициативу поддержал Фонд LEGO. Ее авторы напоминают о том, что в этот критический период малыш нуждается в заботе, правильном питании, любви, защите от стресса и насилия. В первую 1000 дней после рождения мозг ребенка развивается беспрецедентными темпами — каждую секунду в нем появляется около тысячи новых соединений. Они во многом обеспечивают возможности мыслительного аппарата ребенка в последующие годы жизни. Около 250 миллионов детей в развивающихся странах рождаются в семьях, живущих за чертой бедности. С помощью кампании с хэштагами #EatPlayLove (ешь, играй и люби) и #EarlyMomentsMatter (раннее развитие важно) в ЮНИСЕФ призывают правительства инвестировать в раннее развитие детей. // Центр новостей ООН

Фото «трехногой» девушки озадачило пользователей сети

Аудитория онлайн-фотосервиса Imgur обнаружила новую оптическую иллюзию на фотографии с девушкой, которая, как кажется на первый взгляд, имеет три ноги. Более сотни пользователей в комментариях попытались раскрыть загадку. Снимок за сутки набрал свыше 200 тысяч просмотров. Часть пользователей признались в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога. Секрет оптической иллюзии оказался невероятно прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей. При этом многие пользователи отмечают, что после прочтения в комментариях разгадки они так и не перестали видеть на фотографии трехногую девушку. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 4 522