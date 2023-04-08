Кайнатма шурпа
Наваристая кайнатма шурпа готовится без поджарки, из молодой баранины и сочных овощей с добавлением ароматных специй.
Голубцы из капустных листьев
Голубцы — мясной или овощной фарш, завёрнутый в отваренные капустные листья. Предлагаем потушить их в томатно-сметанном соусе.
Мампар
Мампар — близкий родственник лагмана, но имеет свои отличительные особенности.
Жаркое из говядины
Горячее жаркое из говядины с картофелем — классическое и всегда желанное домашнее блюдо.
Казахское блюдо «Жайма»
Жайма по-казахски — это блюдо из тушёного мяса и трубочек из теста.
Долма
Долма — полезное восточное блюдо. В виноградных листьях содержится много пищевых волокон, которые улучшают пищеварение и стимулируют обменные процессы в организме.
Нут с мясом по-турецки
Нут с мясом — сытное и полезное блюдо турецкой кухни.
Картофельные клёцки с мясным соусом
Воздушные картофельные клёцки готовятся в густом томатном соусе с фаршем, но также отлично подходят к горячим блюдам в качестве гарнира.
Классическая лазанья
Классическая лазанья Болоньезе с соусом бешамель — это традиционное блюдо итальянской кухни.