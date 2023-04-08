Кайнатма шурпа

еда, зира

Наваристая кайнатма шурпа готовится без поджарки, из молодой баранины и сочных овощей с добавлением ароматных специй.

Голубцы из капустных листьев

еда, зира

Голубцы — мясной или овощной фарш, завёрнутый в отваренные капустные листья. Предлагаем потушить их в томатно-сметанном соусе.

Мампар

еда, зира

Мампар — близкий родственник лагмана, но имеет свои отличительные особенности.

Жаркое из говядины

еда, зира

Горячее жаркое из говядины с картофелем — классическое и всегда желанное домашнее блюдо.

Казахское блюдо «Жайма»

еда, зира

Жайма по-казахски — это блюдо из тушёного мяса и трубочек из теста.

Долма

еда, зира

Долма — полезное восточное блюдо. В виноградных листьях содержится много пищевых волокон, которые улучшают пищеварение и стимулируют обменные процессы в организме.

Нут с мясом по-турецки

еда, зира

Нут с мясом — сытное и полезное блюдо турецкой кухни.

Картофельные клёцки с мясным соусом

еда, зира

Воздушные картофельные клёцки готовятся в густом томатном соусе с фаршем, но также отлично подходят к горячим блюдам в качестве гарнира.

Классическая лазанья

еда, зира

Классическая лазанья Болоньезе с соусом бешамель — это традиционное блюдо итальянской кухни.

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