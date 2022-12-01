За январь-октябрь текущего года в системе Министерства внутренних дел Узбекистана погибло 25 сотрудников. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 1 декабря, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Заместитель начальника Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения МВД Хамза Махсумов сообщил, что среди сотрудников ОВД нередки случаи гибели и потери трудоспособности вследствие телесных повреждений. Это бывает вызвано несчастными случаями и оказанием сопротивления со стороны граждан при несении дневной или ночной службы.

По его словам, за первые 10 месяцев года погибло 25 сотрудников, включая 9 — в результате дорожно-транспортных происшествий и 16 — при исполнении служебных обязанностей.

К дисциплинарной ответственности по разным причинам за этот период было привлечено более 6000 сотрудников.

Кроме того, 284 сотрудника были уволены из органов внутренних дел по состоянию здоровья в связи с телесными повреждениями различной степени, «большинство из них стали инвалидами или непригодными к несению службы», сказал он.